НБУ готовий до випуску е-гривні за певних умов

Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати можливість випуску е-гривні і після завершення пілотного проекту. Про це заявив голова НБУ Яків Смолі на міжнародній конференції "Цифрові валюти центральних банків: нові можливості для платежів", повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Смолій, у НБУ готові повернутися до цього питання, "коли будемо переконані, що не лише здатні це реалізувати з технологічної точки зору, а й що це не стане на заваді реалізації нашого мандату - забезпеченню цінової та фінансової стабільності".

Як повідомив Роман Гартингер, начальник відділу департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ, український центробанк почав вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні - з 2016 року. За його словами, бачення НБУ полягає у тому, що е-гривня - це звичайна (фіатна) валюта в електронному вигляді, що має обмінюватись на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.

Тож у 2018 році був реалізований пілотний проект, що включав і практичну частину. Тобто відбулося тестування інноваційного платіжного рішення, створеного командою фахівців Національного банку України та волонтерів із ІТ-сфери, що базувалося на технології розподілених регістрів (блокчейн) та платіжній інфраструктурі НПС "ПРОСТІР".

У обіг було випущено обмежений обсяг е-гривні - трохи більше 5 тисяч гривень. Вся емісія е-гривні увійшла до грошового агрегату М0, тобто до готівки в обігу поза банками.

"Водночас це дослідження дало не тільки практичний досвід, але і поставило перед Національним банком нові запитання", - зауважив Гартингер.

Нагадаємо, у 2016 році НБУ почав дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

Відзначимо, на початку 2018 року у НБУ заявили, що Національний банк України поки не розглядає можливість створення власної криптовалюти.