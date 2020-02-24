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НБУ на этой неделе введет в обращение обновленную банкноту 200 гривен

Новости » Экономика     24.02.2020 - 08:20
НБУ на этой неделе введет в обращение обновленную банкноту 200 гривен
Фото: банкнота 200 гривен (пресс-служба НБУ)

Банкнота сохраняет основные элементы и цветовую гамму старых банкнот

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, обновленная банкнота продолжает линию банкнот нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Она содержит основные изображения банкноты 200 гривен предыдущего образца, имеет аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.

По данным НБУ, обновленная банкнота получила усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как отметили в НБУ, гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 гривен старого образца на обновленные банкноты. Они смогут рассчитываться неограниченный период времени старыми банкнотами соответствующих номиналов.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ввести в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен и 200 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

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