Курс доллара возвращается к отметкам середины октября

Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Курс доллара снизился до 24,81 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,81 гривен, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 2481,9089 гривен за 100 долларов (-17,6332 гривен).

При этом курс доллара на 31 октября составлял 2499,5421 гривен за 100 долларов.

Отметим, вчера курс доллара на межбанковском валютном рынке курс доллара продолжил снижение и достиг отметки 24,78 гривен в продаже. Курс евро также сохранил тенденцию к снижению и опустился до 27,6024 гривен.

Справочный курс Нацбанка на фоне ситуации на межбанке был откорректирован до 24,83 гривен за доллар. Однако официальный курс на 1 ноября оказался еще ниже на две копейки.

В обменных пунктах средний курс покупки доллара составлял 24,72 (24,84 - 30 октября), продажи - 24,94 (25,08 - 30 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,43 (27,47 - 30 октября), продажи - 27,85 (27,91 - 30 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,54 (3,55 - 30 октября), продажи 3,92 (3,93 - 30 октября) грн за 10 рублей.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали курс доллара на ноябрь. В комментарии РБК-Украина аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал, что много будет зависеть от успешности переговоров с МВФ. Тем не менее курс доллара в ноябре вряд ли далеко отойдет от отметок 25,50 - 26,00 гривен.