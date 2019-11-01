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Курс доллара завершает неделю умеренным снижением

Новости » Финансы     01.11.2019 - 12:53
Курс доллара завершает неделю умеренным снижением
Иллюстративное фото (РБК-Украина) 

Средний курс доллара снизился до 24,88 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 6 копеек - до 24,88 гривен за доллар, курс евро опустился на 8 копеек - до 27,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,65 (24,72 - 31 октября), продажи - 24,88 (24,94 - 31 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,36 (27,43 - 31 октября), продажи - 27,77 (27,85 - 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 31 октября), продажи 3,91 (3,92 - 31 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Украинские банки на 1 октября установили курс доллара в продаже в пределах 24,85 - 25,30 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Курс доллара завершает неделю умеренным снижением

Межбанк

Сегодня курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара достиг отметки 24,67 гривен, однако уже во второй половине дня американская валюта начала укрепляться и на 12:40 торгуется на уровне 24,82 гривен. Курс евро сравнительно стабилен и в продаже составляет 27,65 гривен.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке НБУ на сегодня установил справочный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, понизив его еще на 13 копеек по сравнению с 31 октября (24,83). Таким образом, вероятнее всего официальный курс доллара 2 ноября может быть существенно откорректирован.

Напомним, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина рассказал, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, в случае успешных переговоров с МВФ о новой программе кредитования курс американской валюты может стабилизироваться на отметке 25,50 гривен. В обратном случае может гривня просесть до 26,00 гривен.

Сегодня также стало известно, что Национальный банк Украины сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы. Предполагается, что на конец текущего года уровень инфляции составит 6,3%.

НБУ прогнозирует резкое сокращение транзита газа в течение 2 лет
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