Курс доллара завершает неделю умеренным снижением

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средний курс доллара снизился до 24,88 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 6 копеек - до 24,88 гривен за доллар, курс евро опустился на 8 копеек - до 27,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,65 (24,72 - 31 октября), продажи - 24,88 (24,94 - 31 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,36 (27,43 - 31 октября), продажи - 27,77 (27,85 - 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 31 октября), продажи 3,91 (3,92 - 31 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Украинские банки на 1 октября установили курс доллара в продаже в пределах 24,85 - 25,30 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Межбанк

Сегодня курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара достиг отметки 24,67 гривен, однако уже во второй половине дня американская валюта начала укрепляться и на 12:40 торгуется на уровне 24,82 гривен. Курс евро сравнительно стабилен и в продаже составляет 27,65 гривен.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке НБУ на сегодня установил справочный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, понизив его еще на 13 копеек по сравнению с 31 октября (24,83). Таким образом, вероятнее всего официальный курс доллара 2 ноября может быть существенно откорректирован.

Напомним, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина рассказал, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, в случае успешных переговоров с МВФ о новой программе кредитования курс американской валюты может стабилизироваться на отметке 25,50 гривен. В обратном случае может гривня просесть до 26,00 гривен.

Сегодня также стало известно, что Национальный банк Украины сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы. Предполагается, что на конец текущего года уровень инфляции составит 6,3%.