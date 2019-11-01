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Курс доллара продолжает падение на межбанке

Новости » Финансы     01.11.2019 - 10:39
Курс доллара продолжает падение на межбанке
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 11 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек - до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке - до 24,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек - до 27,53 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6400 - 24,6700 грн/доллар, евро 27,4933 - 27,5243 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6400

24,6700

EUR/UAH

27,4933

27,5343

RUB/UAH

0,3850

0,3855

Напомним, 31 октября межбанковские торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7500 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,5690 - 27,6024 грн/евро, российский рубль 0,3863 - 0,3869 грн/рубль.

На 1 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 24,81 гривен. В течение этой недели курс доллара стабильно снижается. Также курс евро на сегодня установлен на отметке 27,68 гривен за евро.

Отметим, ранее был опубликован свежий топ-100 богатейших украинцев. По данным рейтинга НВ и Dragon Capital, сотня богатейших украинцев за год обеднела на 2,7 млрд долларов - их состояние сократилось до 34,8 млрд долларов. В то же время суммарно пятеро богатейших украинцев потеряли 3,8 млрд долларов.

Рейтинг неизменно возглавляет олигарх Ринат Ахметов, за ним идут Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Первую пятерку замыкают Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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