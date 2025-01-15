Кількість банкнот гривні найвищого номіналу стрімко зростає: НБУ назвав причини

Найбільше в Україні банкнот номіналом 500 гривень. Однак кількість банкнот у 1000 гривень за 2024 рік зросла на майже на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

"Динаміка обсягів банкнот в обігу за 2024 рік свідчить про сталий попит на банкноти номіналом 1 000 гривень, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди віддають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень", - йдеться в повідомленні.

Готівка в обігу

За 2024 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 7,6% (або на 58,0 млрд гривень) та станом на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд гривень.

Темпи зростання готівки в обігу минулого року залишалися помірними та перебували на рівні 2023 року, зазначили в НБУ.

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 814,3 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 млрд гривень.

На одного жителя України на початок цього року припадало: 63 банкноти і 186 платіжних розмінних та обігових.

Найбільш розповсюджені банкноти і монети

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень - 710,2 млн штук на 355,1 млн гривень.

Однак кількість банкнот номіналом 1000 гривень зросла на 47% до 354 млн штук на 354 млн гривень.

Найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 24,5% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1 000 гривень та початком поступового вилучення старих зразків цього номіналу з обігу).

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2024 році припадає на монети номіналом 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 27% та 33% відповідно порівняно з початком 2024 року.

Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монети.