ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голова НБУ відповів, чи планують в Україні вводити банкноту в 5 тисяч гривень

Україна, Четвер 05 вересня 2024 08:40
UA EN RU
Голова НБУ відповів, чи планують в Україні вводити банкноту в 5 тисяч гривень Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк поки не планує вводити в обіг банкноту номіналом 5 тисяч гривень. Зараз найвищий номінал - 1 тисяча гривень.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню LIGA.net.

"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації.", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо відмови від малого номіналу копійок, Пишний відповів: "Це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає".

Грошовий обіг в Україні

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд гривень, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд гривень.

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень - 756 млн штук. На другому місці банкнота у 1000 гривень - 295 млн штук.

Найменше - банкнот номіналом 50 гривень - 120 млн штук та монет номіналом 10 гривень - 232 млн штук.

Найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року.

На одного жителя України припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет.

Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, якщо парламент підтримає ініціативу в цьому році, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України гривні Монети
NEWS
РФ за добу втратила 1200 військових та десятки ББМ і артсистем, - Генштаб оновив дані
РФ за добу втратила 1200 військових та десятки ББМ і артсистем, - Генштаб оновив дані
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ