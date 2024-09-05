Голова НБУ відповів, чи планують в Україні вводити банкноту в 5 тисяч гривень

Національний банк поки не планує вводити в обіг банкноту номіналом 5 тисяч гривень. Зараз найвищий номінал - 1 тисяча гривень.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню LIGA.net .

"Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації.", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо відмови від малого номіналу копійок, Пишний відповів: "Це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає".

Грошовий обіг в Україні

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд гривень, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд гривень.

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень - 756 млн штук. На другому місці банкнота у 1000 гривень - 295 млн штук.

Найменше - банкнот номіналом 50 гривень - 120 млн штук та монет номіналом 10 гривень - 232 млн штук.

Найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року.

На одного жителя України припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет.