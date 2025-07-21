НБУ печатает банкноты гривны самого высокого номинала, мелких денег все меньше

В 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен вышли на первое место по сумме. Они занимают почти половину в денежном обращении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным НБУ, на одного жителя Украины на 1 июля 2025 года приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет.



Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен - 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривен.

Количество банкнот номиналом 1000 гривен с начала года выросло на 14,9% до 406,6 млн штук на 406,6 млрд гривен.

В наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд гривен. На 1 января в обращении было 822,4 млрд гривен.

Динамика наличности в обращении



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