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НБУ печатает банкноты гривны самого высокого номинала, мелких денег все меньше

Украина, Понедельник 21 июля 2025 13:03
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НБУ печатает банкноты гривны самого высокого номинала, мелких денег все меньше Фото: Банкноты в 1000 гривен заняли почти половину обращения в Украине (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен вышли на первое место по сумме. Они занимают почти половину в денежном обращении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, на одного жителя Украины на 1 июля 2025 года приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет.
НБУ печатает банкноты гривны самого высокого номинала, мелких денег все меньше

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен - 112,7 млн штук на 5,6 млрд гривен.

Количество банкнот номиналом 1000 гривен с начала года выросло на 14,9% до 406,6 млн штук на 406,6 млрд гривен.

В наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд гривен. На 1 января в обращении было 822,4 млрд гривен.

Динамика наличности в обращении
НБУ печатает банкноты гривны самого высокого номинала, мелких денег все меньше

bank.gov.ua

Монеты

В наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты есть четырех номиналов - 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна (653 млн штук, меньше всего - номиналом 10 гривен (303 млн штук).

Разменных монет осталось два номинала - это монеты 10 и 50 копеек (4,1 млрд штук и 1,4 млрд штук соответственно).

"Если роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, то на монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году количество банкнот номиналом 1000 гривен выросло на 47% до 354 млн штук на 354 млн гривен.

Напомним, сейчас самый высокий номинал банкнот - 1 тысяча гривен. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк пока не планирует вводить в обращение банкноту номиналом 5 тысяч гривен

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