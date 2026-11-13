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НБУ дозволив власникам "Нової пошти" купити "БТА Банк"

19:37 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
НБУ дозволив власникам "Нової пошти" купити "БТА Банк" Фото: НБУ погодив власникам "Нової пошти" придбання БТА Банку (flickr.com/National _Bank_Of_Ukraine)
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НБУ погодив співвласникам групи Nova ("Нова пошта") Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову придбання 100% акцій "БТА Банку". Це стане першим кроком для створення нового банку фінансової інклюзії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Правління НБУ ухвалило відповідне рішення 12 листопада після всебічного аналізу пакетів документів заявників.

Згідно з погодженням, Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов отримають спільну опосередковану істотну участь у розмірі 100% статутного капіталу АТ "БТА БАНК" через низку компаній групи Nova.

Водночас пряме набуття 100% акцій фінустанови регулятор погодив для ТОВ "НоваПей Інвест". Наразі єдиним опосередкованим власником банку є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв.

Придбання АТ "БТА БАНК" дозволить власникам групи Nova реалізувати плани зі створення банку фінансової інклюзії. Це новий тип фінансових установ в Україні, які працюватимуть на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Головне завдання таких банків - забезпечувати доступ до безпечних фінансових послуг на прифронтових та деокупованих територіях. Там через безпекові ризики та перебої зі зв'язком часто немає звичайних відділень і повноцінно не працюють дистанційні банківські канали.

Можливість створювати банки фінансової інклюзії з'явилася після того, як 3 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Документ розробили за участю Нацбанку в межах виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

За оцінками Світового банку, ще у 2021 році рівень охоплення українців фінансовими послугами становив 84% замість цільових 95%. Через повномасштабну війну та руйнування мережі відділень і банкоматів проблема доступу громадян до фінансів лише загострилася.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що прямі втрати українського бізнесу через атаки РФ у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів, як заявляв прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

На тлі цього Кабмін готує запуск спеціального фонду страхування воєнних ризиків.

Водночас Верховна Рада ухвалила закон про спрощення ПДВ, який передбачає суттєві зміни для ФОПів і бізнесу, зокрема щодо податкового адміністрування та звітності.

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