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Главная » Бизнес » Экономика

НБУ разрешил владельцам "Новой почты" купить "БТА Банк"

19:37 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
НБУ разрешил владельцам "Новой почты" купить "БТА Банк" Фото: НБУ согласовал владельцам "Новой почты" приобретение БТА Банка (flickr.com/National _Bank_Of_Ukraine)
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НБУ согласовал совладельцам группы Nova ("Новая почта") Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову приобретение 100% акций "БТА Банка". Это станет первым шагом по созданию нового банка финансовой инклюзии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Правление НБУ приняло соответствующее решение 12 ноября после анализа пакетов документов заявителей.

Согласно согласованию, Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов получат общее опосредованное существенное участие в размере 100% уставного капитала АО "БТА БАНК" через ряд компаний группы Nova.

В то же время прямое приобретение 100% акций финучреждения регулятор согласовал для ООО "НоваПэй Инвест". В настоящее время единственным опосредованным владельцем банка является гражданин Казахстана Кеннес Ракишев.

Приобретение АО "БТА БАНК" позволит владельцам группы Nova реализовать планы создания банка финансовой инклюзии. Это новый тип финансовых учреждений в Украине, которые будут работать на основе ограниченной банковской лицензии.

Главная задача таких банков - обеспечивать доступ к безопасным финансовым услугам на прифронтовых и деоккупированных территориях. Там из-за рисков безопасности и перебоев со связью часто нет обычных отделений и полноценно не работают дистанционные банковские каналы.

Возможность создания банков финансовой инклюзии появилась после того, как 3 июня 2025 года Верховная Рада приняла соответствующий закон. Документ был разработан при участии Нацбанка в рамках выполнения меморандума с Международным валютным фондом.

По оценкам Всемирного банка еще в 2021 году уровень охвата украинцев финансовыми услугами составил 84% вместо целевых 95%. Из-за полномасштабной войны и разрушения сети отделений и банкоматов проблема доступа граждан к финансам только обострилась.

Напомним, что ранее стало известно о том, что прямые потери украинского бизнеса из-за атак РФ в 2026 году могут достигнуть 8 млрд долларов, как заявлял премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

На этом фоне Кабмин готовит запуск специального фонда страхования военных рисков.

В то же время Верховная Рада приняла закон об упрощении НДС, предусматривающий существенные изменения для ФЛПов и бизнеса, в частности, относительно налогового администрирования и отчетности.

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