ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ до Дня Незалежності випустить нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

Україна, Четвер 21 серпня 2025 09:27
UA EN RU
НБУ до Дня Незалежності випустить нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!" Фото: нові банкноти (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України до Дня Незалежності вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Вони з'являться 21 серпня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Новий елемент дизайну

На зворотному боці банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Всі інші елементи дизайну та захисту залишилися такими самими, як і у банкнот зразка 2018 року. Зображення та опис банкнот опубліковані на офіційному сайті НБУ.

Умови обігу

З 21 серпня Нацбанк підкріплюватиме оновленими банкнотами банки та СІТ-компанії. Вони видаватимуть їх клієнтам, а також використовуватимуть для заміни зношених і пошкоджених купюр.

У НБУ підкреслили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати 20 гривень попереднього зразка на модифіковані. Всі банкноти цього номіналу залишаються законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання на всій території України.

Банкноти з гаслом

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот із патріотичним гаслом.

  • з 8 серпня 2024 року в обіг увійшли купюри номіналом 500 та 1000 гривень;
  • з 23 серпня 2024 року - банкноти номіналом 50 гривень;
  • з 21 серпня 2025 року - банкноти номіналом 20 гривень.

Надалі планується випуск оновлених банкнот номіналом 100 та 200 гривень у межах планового випуску.

Патріотичне гасло

Гасло "Слава Україні! Героям слава!" є одним із найвідоміших національних і патріотичних символів України.

Вираз "Слава Україні!" з'явився ще на початку ХХ століття. Його вживали українські студенти, діячі культури та політичні організації. У 1920-х роках це гасло активно використовувала молодь, зокрема організації націоналістичного спрямування.

В Організації українських націоналістів (ОУН) утвердилася повна форма вітання: "Слава Україні!" - "Героям слава!". Воно стало аналогом військового чи державного привітання.

В Українській повстанській армії (УПА) це гасло мало символічне значення боротьби за незалежність. Радянська влада переслідувала тих, хто його вживав, адже воно асоціювалося з рухом опору.

Після здобуття незалежності України у 1991 році гасло почало знову активно поширюватися в суспільстві.

Під час Революції гідності (2013-2014) гасло стало головним символом протестів, об’єднуючи людей навколо ідеї свободи та незалежності. Після початку російсько-української війни у 2014 році воно набуло ще більшого значення.

У 2018 році Верховна Рада ухвалила закон, яким гасло "Слава Україні! - Героям слава!" затверджено офіційним військовим вітанням у Збройних силах України та Нацгвардії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України День незалежності України
Новини
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні