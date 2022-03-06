НБУ дал разъяснение по покупке валюты для оплаты товаров критического импорта
Национальный банк Украины постановлением от 24 февраля ввел особый порядок покупки валюты в Украине, в частности разрешено покупать валюту для мобилизационных и других мероприятий. Также разрешено покупать валюту для оплаты товаров критического импорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отмечается в сообщении, перечень товаров критического импорта определен постановлением КМУ от 24 февраля 2022 года № 153 и постоянно расширяется.
Ознакомиться с изменениями в соответствующее постановление можно по ссылкам:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-lyutogo-2022-r-153-161-260222
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-lyutogo-2022-r-153
В частности, в первый список вошли нефть и нефтепродукты, медицинские изделия и другие. Затем этот список дополнили продукты: мясо, готовые пищевые продукты из мяса, молоко, кофе, чай, мука, овощи и другие. Также в список вошли бронежилеты, каски, беспилотные летательные аппараты.
"С целью оперативного реагирования на потребности экономики Украины в условиях военного положения Национальный банк держит постоянную связь с банками и Кабинетом министров, оперативно анализируя потребности клиентов банков. Учитывая указанный анализ, Кабинет министров постоянно актуализирует перечень товаров критического импорта", - говорится в сообщении.
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