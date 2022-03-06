НБУ надав роз'яснення щодо купівлі валюти для оплати товарів критичного імпорту

Національний банк України постановою від 24 лютого запровадив особливий порядок купівлі валюти в Україні, зокрема дозволено купувати валюту для мобілізаційних та інших заходів. Також дозволено купувати валюту для оплати товарів критичного імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, перелік товарів критичного імпорту визначено постановою КМУ від 24 лютого 2022 року № 153 та постійно розширюється.

Ознайомитися зі змінами до відповідної постанови можна за посиланнями:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-lyutogo-2022-r-153-161-260222

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-lyutogo-2022-r-153

Зокрема, до першого списку увійшли нафта та нафтопродукти, медичні вироби та інші. Потім цей список доповнили продукти: м'ясо, готові харчові продукти з м’яса, молоко, кава, чай, борошно, овочі та інші. Також до списку увійшли бронежилети, каски, безпілотні літальні апарати.

"З метою оперативного реагування на потреби економіки України в умовах воєнного стану Національний банк тримає постійний зв’язок із банками та Кабінетом міністрів, оперативно аналізуючи потреби клієнтів банків. Ураховуючи зазначений аналіз, Кабінет міністрів постійно актуалізує перелік товарів критичного імпорту", - йдеться в повідомленні.