Министр экономики спрогнозировал падение ВВП Украины в начале 2021 года

Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кризис будет продолжаться и в следующем году

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время Ukrainian Investment Roadshow.

"Очевидно, что ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года", - сказал он, отметив, что с апреля ожидается возобновление роста.

Как отметил Петрашко, Минэкономики в макропрогнозе заложило прогноз роста ВВП по итогам 2021 года на уровне 4,6%, ожидая скорое окончание пандемии COVID-19.

"Очевидно, что пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали раньше. И это повлияет на экономическую ситуацию", - сказал он.

Вместе с тем, министр считает достижимым рост на 4,6%, когда во второй половине года экономика выйдет на позитивный тренд.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.