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НБУ оценил падение экономики Украины за 2020 год

Киев, Четверг 21 января 2021 14:11
НБУ оценил падение экономики Украины за 2020 год
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины сократилась в 2020 году на 4,4%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По оценкам Национального банка, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что является меньшим, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%)", - говорится в сообщении.

НБУ оценил падение экономики Украины за 2020 год

Напомним, Минэкономики оценивает по итогам 2020 года падение ВВП в пределах прогнозируемых тенденций - до 4,8%. Сокращение ВВП в IV квартале составит 2,5-3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-ноябре 2020 года сократился на 4,7%. Это немного меньше, чем падение на 5,2% за первые десять месяцев года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

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