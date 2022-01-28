ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ дал прогноз по повышению цен на газ для населения до рыночного уровня

Новина українською →
Украина, Пятница 28 января 2022 10:58
НБУ дал прогноз по повышению цен на газ для населения до рыночного уровня Фото: цены на газ для населения повысятся до рыночного уровня через несколько лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Фиксация тарифов ЖКУ и фоне резкого подорожания стоимости газа в мире привела к накоплению значительных разрывов между ценами для населения и бизнеса. Это может обусловить коррекцию тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2022 года).

"В то же время учитывая ожидаемую понижательную коррекцию цен на европейский газ в 2022 году и социальную значимость ЖКУ приведение большинства тарифов к импортному паритету, вероятно, будет постепенным и продлится несколько лет", - говорится в отчете.

НБУ дал прогноз по повышению цен на газ для населения до рыночного уровня

Как отметили НБУ, цены на топливо повышались в течение почти всего 2021 года из-за подорожания нефти в мире. В то же время регулирование максимальной торговой наценки на отдельные виды топлива с мая, коррекция цен на мировых рынках в конце года и укрепление гривны на протяжении большей части года сдерживали подорожание топлива.

НБУ дал прогноз по повышению цен на газ для населения до рыночного уровня

"В дальнейшем темпы роста цен на топливо значительно снизятся благодаря стабилизации мировых цен на нефть и более низкой волатильности курса гривны. Это, в свою очередь, будет тормозить рост себестоимости других компонентов потребительской инфляции, в частности транспортных услуг", - прогнозируют в НБУ.

Напомним, в Украине действуют годовые цены на газ, которые составляют около 8 гривен за кубометр. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

Кроме того, государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" создала балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для нужд населения за газ 7,42 гривен/кубометр. Такая цена была сформирована еще весной 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований Росии
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники