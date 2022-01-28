НБУ дал прогноз по повышению цен на газ для населения до рыночного уровня

Фиксация тарифов ЖКУ и фоне резкого подорожания стоимости газа в мире привела к накоплению значительных разрывов между ценами для населения и бизнеса. Это может обусловить коррекцию тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2022 года).

"В то же время учитывая ожидаемую понижательную коррекцию цен на европейский газ в 2022 году и социальную значимость ЖКУ приведение большинства тарифов к импортному паритету, вероятно, будет постепенным и продлится несколько лет", - говорится в отчете.

Как отметили НБУ, цены на топливо повышались в течение почти всего 2021 года из-за подорожания нефти в мире. В то же время регулирование максимальной торговой наценки на отдельные виды топлива с мая, коррекция цен на мировых рынках в конце года и укрепление гривны на протяжении большей части года сдерживали подорожание топлива.

"В дальнейшем темпы роста цен на топливо значительно снизятся благодаря стабилизации мировых цен на нефть и более низкой волатильности курса гривны. Это, в свою очередь, будет тормозить рост себестоимости других компонентов потребительской инфляции, в частности транспортных услуг", - прогнозируют в НБУ.