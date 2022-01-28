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НБУ дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 10:58
НБУ дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня Фото: ціни на газ для населення підвищаться до ринкового рівня через декілька років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фіксація тарифів ЖКП та тлі різкого подорожчання вартості газу у світі призвела до накопичення значних розривів між цінами для населення та бізнесу. Це може зумовити корекцію тарифів для населення до ринково обґрунтованих рівнів у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2022 року).

"Водночас з огляду на очікувану знижувальну корекцію цін на європейський газ у 2022 році та соціальну значущість ЖКП приведення більшості тарифів до імпортного паритету, ймовірно, буде поступовим і триватиме кілька років", - йдеться у звіті.

НБУ дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня

Як зазначили НБУ, ціни на пальне підвищувалися протягом майже всього 2021 року через подорожчання нафти у світі. Водночас регулювання максимальної торговельної націнки на окремі види пального з травня, корекція цін на світових ринках наприкінці року та зміцнення гривні впродовж більшої частини року стримували подорожчання палива.

НБУ дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня

"Надалі темпи зростання цін на пальне значно знизяться завдяки стабілізації світових цін на нафту і нижчій волатильності курсу гривні. Це, у свою чергу, гальмуватиме зростання собівартості інших компонентів споживчої інфляції, зокрема транспортних послуг", - прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, в Україні діють річні ціни на газ, які складають близько 8 гривень за кубометр. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Крім того, державна компанія НАК "Нафтогаз України" створила балансуючу групу і в її рамках пропонує постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ за 7,42 гривень/кубометр. Така ціна була сформована ще навесні 2021 року.

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