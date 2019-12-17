НБУ дал прогноз по госдолгу Украины

Отношение государственного долга к ВВП Украины продолжит сокращаться в ближайшие годы. Об этом говорится в новом "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

Как отмечается в документе, при условии продолжения структурных реформ, получения запланированных траншей от МВФ и если не будет значительных макроэкономических шоков, по базовому сценарию государственный и гарантированный государством долг будет сокращаться до 50% от ВВП на конец 2020 года и 48% - на конец 2021 года.

"Основными факторами будет рост ВВП и контроль дефицита бюджета вследствие взвешенной фискальной политики", - говорится в отчете.

По данным НБУ, в связи с улучшением структуры долга будет снижаться не только долговая нагрузка, но и валютные риски. Увеличение доли долга в национальной валюте предусмотрено Среднесрочной стратегией управления государственным долгом на 2019 - 2022 годы, а также меморандумом о взаимодействии между Кабмином и НБУ для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Напомним, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта госбюджета-2020 заявила, что проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года.