Кабмин планирует в 2020 больше погашать долги, чем привлекать новые

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Разница между погашением и заимствованиями должна составить 81,1 млрд грн - 6,9% от расходов бюджета

Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн, в том числе внешних - 111,4 млрд грн, внутренних - 231,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

Как отмечается пояснительной записке к проекту бюджета, государственные заимствования будут осуществляться согласно условиям, которые будут складываться на финансовых рынках. При этом, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 14,6% годовых, для внешних долговых инструментов - около 8% годовых. "Вместе с тем, условия государственных заимствований могут меняться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов", - говорится в документе.

Кроме того, в специальный фонд государственного бюджета в 2020 году предполагается привлечь средства от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы 22,7 млрд грн.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн, в том числе погашение внешнего долга - 120,3 млрд грн, внутреннего долга - 161,9 млрд грн. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2020 год прогнозируется в объеме 141,5 млрд грн. Общая сумма - 423,6 млрд грн

Таким образом разница погашением и заимствованием долгов в 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета, которые запланированы на уровне 1180 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров представил проект закона о государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению 5 ноября. Правительство ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%.

По сравнению с редакцией законопроекта, представленной к первому чтению, доходы государственного бюджета на 2020 год предложено увеличить на 14,2 млрд грн - с 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн. Расходы доработанного проекта бюджета увеличены на 10,1 млрд грн - с 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефицит составит 2,09% ВВП.