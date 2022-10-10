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НБУ через масований обстріл попросив банки перевести роботу відділень у безпечний формат

Фото: банкам рекомендували дистанційну роботу  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк попросив просить банки забезпечувати функціонування своїх сервісів в дистанційному режимі, а роботу відділень перевести в безпечний формат. Громадянам радять віддавати перевагу дистанційному обслуговуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, банківська система України працює, попри масовані ракетні удари по території України. НБУ перебуває на постійному зв’язку з банками та вживає всіх необхідних заходів для їхньої нормальної роботи.

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв. У звичайному режимі працюють міжнародні карткові платіжні системи, НПС "ПРОСТІР", Система ВаnkID НБУ.

"Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, зокрема через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа - магазини, аптеки, АЗС - безперебійно приймають безготівкову оплату", - йдеться в повідомленні.

НБУ також закликав громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та "не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів".

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення. Росіяни випустили Україною більше 80 ракет, половину з яких збили.

Внаслідок масованих ударів по території України 10 жовтня було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

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