НБУ через масований обстріл попросив банки перевести роботу відділень у безпечний формат

Як зазначили в прес-службі, банківська система України працює, попри масовані ракетні удари по території України. НБУ перебуває на постійному зв’язку з банками та вживає всіх необхідних заходів для їхньої нормальної роботи.

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв. У звичайному режимі працюють міжнародні карткові платіжні системи, НПС "ПРОСТІР", Система ВаnkID НБУ.

"Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, зокрема через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа - магазини, аптеки, АЗС - безперебійно приймають безготівкову оплату", - йдеться в повідомленні.

НБУ також закликав громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та "не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів".