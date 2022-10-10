НБУ из-за массированного обстрела попросил банки перевести работу отделений в безопасный формат

Как отметили в пресс-службе, банковская система Украины работает, несмотря на массированные ракетные удары по территории Украины. НБУ находится на постоянной связи с банками и принимает все необходимые меры для их нормальной работы.

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и осуществляют платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев. В обычном режиме работают международные карточные платежные системы, НПС "ПРОСТІР", Система ВаnkID НБУ.

"Безналичные расчеты функционируют в штатном режиме, в частности через POS-терминалы или удаленные каналы обслуживания (мобильный и интернет-банкинг). Торговая сеть - магазины, аптеки, АЗС - бесперебойно принимают безналичную оплату", - говорится в сообщении.

НБУ также призвал граждан отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и "не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов".