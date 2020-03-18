НБУ будет выдавать в обращение только обеззараженые банкноты

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Регулятор также отменил плату за выдачу наличных для банков

Национальный банк Украины разработал ряд мер для снижения рисков распространения коронавірусної инфекции COVID-19 во время операций с наличными деньгами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, регулятор будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ.

В первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины). Позже - наличность, которая прошла карантин.

НБУ будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 1 мая 2020 года) и учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности.

"Запасы наличности Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны", - отметили в НБУ.

В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк:

сначала будет хранить отдельно в течение минимум 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток);

только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возврата в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса.

Ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавирус.