НБУ видаватиме в обіг тільки знезаражену готівку

Регулятор також скасував плату за видачу готівки для банків
Національний банк України розробив низку заходів для зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 під час операцій із готівкою. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили в НБУ, регулятор прийматиме від банків готівку національної валюти, що перебувала в обігу, й видаватиме замість неї банкам готівку зі своїх сховищ.
Першочергово видаватиметься готівка із запасів, сформованих у попередній період (до поширення коронавірусної інфекції на території України). Пізніше - готівка, яка пройшла карантин.
НБУ здійснюватиме підкріплення банків готівкою безкоштовно (до 1 травня 2020 року) та враховуватиме їх потреби щодо сум і кількості готівки.
"Запаси готівки Національного банку є достатніми для забезпечення потреб економіки країни", - зазначили в НБУ.
Водночас отриману з обігу готівку Національний банк:
Нагадаємо, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Раніше прес-служба НБУ повідомила, що Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі у зв'язку з епідемією коронавірусу.