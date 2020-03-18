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НБУ видаватиме в обіг тільки знезаражену готівку

Новини » Економіка     18.03.2020 - 16:38
НБУ видаватиме в обіг тільки знезаражену готівку
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Регулятор також скасував плату за видачу готівки для банків

Національний банк України розробив низку заходів для зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 під час операцій із готівкою. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, регулятор прийматиме від банків готівку національної валюти, що перебувала в обігу, й видаватиме замість неї банкам готівку зі своїх сховищ.

Першочергово видаватиметься готівка із запасів, сформованих у попередній період (до поширення коронавірусної інфекції на території України). Пізніше - готівка, яка пройшла карантин.

НБУ здійснюватиме підкріплення банків готівкою безкоштовно (до 1 травня 2020 року) та враховуватиме їх потреби щодо сум і кількості готівки.

"Запаси готівки Національного банку є достатніми для забезпечення потреб економіки країни", - зазначили в НБУ.

Водночас отриману з обігу готівку Національний банк:

  • спочатку зберігатиме окремо впродовж щонайменше 14 днів, що значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб);
  • лише після цього здійснюватиметься автоматизоване оброблення банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі з вірусом.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше прес-служба НБУ повідомила, що Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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