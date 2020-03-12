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НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты из-за эпидемии коронавируса

Новости » Экономика     12.03.2020 - 10:34
НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты из-за эпидемии коронавируса
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

НБУ готов сделать все необходимое для бесперебойного кассового обслуживания

Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, на время карантина, который будет действовать в Украине до 3 апреля, банковская система будет работать в обычном режиме

"Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения", - сообщили в НБУ.

В НБУ добавили, что банки на сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

НБУ также готов успокоить валютный рынок, по необходимости и далее проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и каждый день на этой неделе. "Сегодня мы имеем достаточный запас прочности, международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов", - сообщили в НБУ.

НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты из-за эпидемии коронавируса

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников.

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