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НБУ заявил о готовности и в дальнейшем снижать учетную ставку

Новости » Экономика    29.07.2019 - 15:59
НБУ заявил о готовности и в дальнейшем снижать учетную ставку
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экономическая ситуация в Украине будет способствовать снижению учетной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) выразил готовность снижать учетную ставку в связи с смягчением монетарной политики, начатой еще в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook центрального банка.

Сообщается, что при отсутствии значительных экономических кризисов на конец 2021 года уровень учетной ставки может снизиться до нейтрального - 8%. Самое стремительное снижение ставки ожидается в течение 2020 года.

“На сегодня макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого в апреле. Текущий рост внутреннего спроса и его влияние на инфляцию компенсируется благоприятной ситуацией на валютном рынке”, - говорится в сообщении.

Также существенным риском является дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности. Прежде всего из-за возможной задержки с проведением ключевых реформ, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее НБУ начал публикацию прогнозов об учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.

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