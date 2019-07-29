НБУ заявив про готовність і надалі знижувати облікову ставку

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Економічна ситуація в Україні сприятиме зниженню облікової ставки

Національний банк України (НБУ) висловив готовність знижувати облікову ставку у зв'язку з пом’якшенням монетарної політики, розпочатої ще в квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook центрального банку.

Повідомляється, що за відсутності значних економічних криз на кінець 2021 року рівень облікової ставки може знизитися до нейтрального - 8%. Найстрімкіше зниження ставки очікується упродовж 2020 року.

“На сьогодні макроекономічні умови є сприятливими для продовження циклу пом’якшення монетарної політики, розпочатого у квітні. Поточне зростання внутрішнього попиту і його вплив на інфляцію компенсується сприятливою ситуацією на валютному ринку”, - йдеться у повідомленні.

Також суттєвим ризиком є подальше посилення загроз для макрофінансової стабільності. Насамперед через можливу затримку з проведенням ключових реформ, які можуть суттєво посилити вразливість економіки України та стати на заваді продовженню співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, раніше НБУ розпочав публікацію прогнозів щодо облікової ставки. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% впродовж наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.