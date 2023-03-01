НБУ бачить проблеми у кількох дрібних банків: як вплине їх банкрутство на систему

"Наразі у нас в системі 66 платоспроможних банків. Шість із них мали операційний збиток ще до війни. Модель цих банків була нежиттєздатною і за мирних умов. Чи очікувати нам їхнього банкрутства? У мене наразі відповіді немає", - сказала вона.

За їх словами, ці банки зовсім невеликі і взагалі на ринку неактивні, тобто їхній обсяг ринкових зобов'язань дуже незначний, якщо не нульовий. "А обсяг ринкових активів також практично відсутній, тому їхнє банкрутство на ринок жодним чином не вплине", - додала Рожкова.

Перший заступник голови НБУ зазначила, що це радше питання до власників цих банків, яке Нацбанк багато років їм ставив. "Ми їм казали - якщо не знаєте, що робити з банком, то є прекрасна процедура, коли за ініціативою самих власників ліцензія відкликається. Тобто без жодних втрат для акціонера і без втрати ним ділової репутації. Але ця опція доступна лише для тих банків, які можуть самостійно розрахуватися з усіма вкладниками та кредиторами", - додала вона.

Рожкова зазначила, що зараз НБУ концентрується на великих банках, які формують 90% активів і зобов’язань банківської системи. "Це - ядро системи, стійкість якого ми маємо забезпечити. Зокрема, робитимемо це через стрес-тестування", - сказала перший заступник голови НБУ.