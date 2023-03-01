НБУ видит проблемы у нескольких мелких банков: как повлияет их банкротство на систему

"Пока у нас в системе 66 платежеспособных банков. Шесть из них имели операционный убыток еще до войны. Модель этих банков была нежизнеспособной и при мирных условиях. Ожидать ли нам их банкротства? У меня ответа пока нет", - сказала она.

По их словам, эти банки совсем небольшие и вообще на рынке неактивны, то есть их объем рыночных обязательств очень незначителен, если не нулевой. "А объем рыночных активов также практически отсутствует, поэтому их банкротство на рынок никак не повлияет", - добавила Рожкова.

Первый замглавы НБУ отметила, что это скорее вопрос к владельцам этих банков, который Нацбанк много лет им задавал. "Мы им говорили - если не знаете, что делать с банком, то есть прекрасная процедура, когда по инициативе самих владельцев лицензия отзывается. То есть без потерь для акционера и без потери им деловой репутации. Но эта опция доступна только для тех банков, которые могут самостоятельно рассчитаться со всеми вкладчиками и кредиторами", - добавила она.

Рожкова отметила, что сейчас НБУ концентрируется на крупных банках, формирующих 90% активов и обязательств банковской системы. "Это - ядро системы, устойчивость которого мы должны обеспечить. В частности, будем делать это с помощью стресс-тестирования", - сказала первый замглавы НБУ.