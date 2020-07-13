В НБУ анонсировали массовый запуск ипотеки

Национальный банк Украины ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале 2020 года. Условием для этого является сохранение макроэкономической стабильности в стране.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку", - сказала она.

По ее словам, снижение ставок до 10% год для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным.

"Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", - сказала Рожкова.

По словам Рожковой, НБУ работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

Напомним, государственный Ощадбанк начал выдавать ипотеку под 10% полицейским и чиновникам.