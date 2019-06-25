НБУ анонсировал следующее поколение гривны

Национальный банк начнет подготовку к работе над дизайном следующего поколения гривны. Об этом глава Национального банка Яков Смолий, сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новое поколение гривны будет создаваться с помощью нового процесса создания - прозрачного и инклюзивного.

"Мы хотим, чтобы новое поколение гривны не только отдавало дань истории Украины и ключевым историческим фигурам, которые ее строили, но и отражало современные ценности украинцев", - отметил глава НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. По дизайну эта банкнота продолжает банкноты нового модернизированного поколения гривны - обновленные 20, 100 и 500 гривен.

В ближайших планах НБУ завершить этот номинальный ряд усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.