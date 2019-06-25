НБУ анонсував наступне покоління гривні

Національний банк розпочне підготовку до роботи над дизайном наступного покоління гривні. Про це голова Національного банку Яків Смолій, сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нове покоління гривні народжуватиметься через новий процес створення - прозорий та інклюзивний.

"Ми прагнемо, щоб нове покоління гривні не лише віддавало шану історії Україні і ключовим історичним постатям, які її будували, а й відображало сучасні цінності українців", - зауважив голова НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні - оновлені 20, 100 та 500 гривен.

У найближчих планах НБУ завершити цей номінальний ряд удосконаленими банкнотами номіналом 50 та 200 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом 1, 2 и 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.