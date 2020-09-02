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НБУ активизирует вывод из обращения бумажных банкнот 1 и 2 гривны

Киев, Среда 02 сентября 2020 14:05
НБУ активизирует вывод из обращения бумажных банкнот 1 и 2 гривны
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банкноты пока остаются платежным средством

Национальный банк Украины активизирует вывод из обращения банкнот номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов. Это же касается монеты 1 гривна желтого цвета, которая чеканилась до 2018 года.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 1 октября, попадая в банки, эти деньги не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.

Шабан обосновал такой шаг экономической целесообразностью. Он напомнил, что НБУ начал чеканить монеты 1, 2, 5 и 10 гривен, которые живут 20-25 лет.

"У бумажной банкноты более короткий срок жизни. Мы просто будем постепенно заменять в обращении 1 и 2-гривневые банкноты на монеты", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе НБУ, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны монета 1 гривна желтого цвета, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обороте их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие серебристые монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 года выпуска.

    Напомним, Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством.

    Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины выводит из оборота банкноты старых образцов. С 1 октября банкноты, которые печатались до 2003 года, перестают быть платежным средством.

    Отметим, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

    При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.

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