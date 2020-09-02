НБУ активізує виведення з обігу паперових банкнот 1 та 2 гривні

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банкноти поки що залишаються платіжним засобом

Національний банк України активізує виведення з обігу паперових банкнот номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років. Це ж стосується монети 1 гривня жовтого кольору, яка карбувалася до 2018 року.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 1 жовтня, потрапляючи в банки, ці гроші не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.

Шабан обґрунтував такий крок економічною доцільністю. Він нагадав, що НБУ почав карбувати монети 1, 2, 5 та 10 гривень, які живуть 20-25 років.

"У паперової банкноти більш короткий строк життя. Ми просто будемо поступово замінювати в обігу 1 і 2 гривневі банкноти на монети", - сказав він.

Як зазначили в прес-службі НБУ, на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні монета 1 гривня жовтого кольору, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Нагадаємо, Національний банк виводить з обігу монету номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України виводить з обігу банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.

Відзначимо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.