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НБУ на 8 ноября установил курс евро на уровне 32,04 грн/евро

Новости » Финансы    07.11.2018 - 17:38
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подорожала на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 10 копеек до 32,04 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 ноября установлен на таком уровне:

3204,5236 гривны за 100 евро (+9,7302 грн).

При этом курс евро на 7 ноября составляет 3194,7934 гривны за 100 евро.

НБУ на 8 ноября установил курс евро на уровне 32,04 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,21 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,30 - 32,10 (30,10 - 32,05 - 6 ноября), продажи 31,95 - 33,24 (31,99 - 33,18 - 6 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,76 (31,72 - 6 ноября), продажи - 32,21 (32,18 - 6 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 12 копеек до 32,03 грн/евро. Курс покупки составляет 32,00 грн/евро.

Курс доллара на межбанке снизился до 27,91 грн/доллар НБУ на 8 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар
Новости Украины Курс евроКурс гривныНациональный банк Украины
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