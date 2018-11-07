НБУ встановив на 8 листопада курс євро на рівні 32,04 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подорожчала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 10 копійок до 32,04 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 листопада встановлено на такому рівні:

3204,5236 гривні за 100 євро (+9,7302 грн).

При цьому курс євро на 7 листопада становить 3194,7934 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,21 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,30 - 32,10 (30,10 - 32,05 - 6 листопада), продажу 31,95 - 33,24 (31,99 - 33,18 - 6 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,76 (31,72 - 6 листопада), продажу - 32,21 (32,18 - 6 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро виріс на 12 копійок до 32,03 грн/євро. Курс покупки становить 32,00 грн/євро.