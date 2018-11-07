Курс доллара на межбанке снизился до 27,91 грн/доллар

Фото: коллаж (Pixabey)

Доллар на межбанке подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 7 ноября 2018 года снизился на 4 копейки до 27,91 грн/доллар, курс в покупке снизился на 4 копейки до 27,89 грн/доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 32,03 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,89 - 27,91 грн/доллар, евро 32,0093 - 32,0380 грн/евро, российский рубль 0,4220 - 0,4226 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8900 27,9150

EUR/UAH 32,0093 32,0380

RUB/UAH 0,4220 0,4226

Напомним, 6 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,93 - 27,95 грн/доллар, евро 31,8904 - 31,9105 грн/евро, российский рубль 0,4234 - 0,4240 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2789,6958 гривен за 100 долларов (-5,8882 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 7 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8980 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 6 ноября (27,9583 гривен за доллар).