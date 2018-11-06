НБУ на 7 ноября установил курс евро на уровне 31,94 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подорожала на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 9 копеек до 31,94 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 ноября установлен на таком уровне:

3194,7934 гривны за 100 евро (+9,4523 грн).

При этом курс евро на 6 ноября составляет 3185,3411 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,18 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,10 - 32,05 (30,20 - 32,10 - 5 ноября), продажи 31,99 - 33,18 (32,05 - 33,13 - 5 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,72 (31,82 - 5 ноября), продажи - 32,18 (32,28 - 5 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 2 копейки до 31,91 грн/евро.. Курс покупки составляет 31,89 грн/евро.