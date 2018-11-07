Доллар подешевел на наличном рынке на 3 копейки

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дешевеет на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,08 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,21 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,06 (27,20 - 28,08 - 6 ноября), продажи 27,98 - 29,00 (28,03 - 29,00 - 6 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,87 (27,90 - 6 ноября), продажи - 28,08 (28,11 - 6 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,30 - 32,10 (30,10 - 32,05 - 6 ноября), продажи 31,95 - 33,24 (31,99 - 33,18 - 6 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,76 (31,72 - 6 ноября), продажи - 32,21 (32,18 - 6 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,21 (2,60 - 4,21 - 6 ноября), продажи - 4,19 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 6 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90 (3,90 - 6 ноября), продажи 4,30 (4,30 - 6 ноября) грн за 10 рублей.