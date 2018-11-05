НБУ на 6 ноября установил курс евро на уровне 31,85 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 26 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 26 копеек до 31,85 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 ноября установлен на таком уровне:

3185,3411 гривны за 100 евро (-26,5833 грн).

При этом курс евро на 5 ноября составляет 3211,9244 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,28 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,10 (30,40 - 32,15 - 2 ноября), продажи 32,05 - 33,13 (32,10 - 33,23 - 2 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,82 (31,89 - 2 ноября), продажи - 32,28 (32,32 - 2 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 17 копеек до 31,93 грн/евро. Курс покупки составляет 31,91 грн/евро.