Доллар подешевел на наличном рынке на 5 копеек, евро на 10 копеек

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 5 копеек до 28,11 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 6 копеек до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копейки до 32,18 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,20 - 28,08 (27,25 - 28,13 - 5 ноября), продажи 28,03 - 29,00 (28,06 - 29,00 - 5 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,90 (27,96 - 5 ноября), продажи - 28,11 (28,16 - 5 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10 - 32,05 (30,20 - 32,10 - 5 ноября), продажи 31,99 - 33,18 (32,05 - 33,13 - 5 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,72 (31,82 - 5 ноября), продажи - 32,18 (32,28 - 5 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,21 (2,60 - 4,22 - 5 ноября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 5 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90 (3,90 - 5 ноября), продажи 4,30 (4,31 - 5 ноября) грн за 10 рублей.