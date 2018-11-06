Курс доллара на межбанке снизился до 27,95 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 6 ноября 2018 года снизился на 7 копеек до 27,95 грн/доллар, курс в покупке снизился на 7 копеек до 27,93 грн/доллар. Курс евро снизился на 2 копейки до 31,91 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,93 - 27,95 грн/доллар, евро 31,8904 - 31,9105 грн/евро, российский рубль 0,4234 - 0,4240 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9300 27,9500

EUR/UAH 31,8904 31,9105

RUB/UAH 0,4234 0,4240

Напомним, 5 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,0000 - 28,0200 грн/доллар, евро 31,9144 - 31,9343 грн/евро, российский рубль 0,4232 - 0,4240 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,95 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 ноября установлен на таком уровне: 2795,584 гривен за 100 долларов (-5,9473 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 6 ноября составило 27,95 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 2795,83 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 5 ноября (28,0163 гривен за доллар).