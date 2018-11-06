НБУ на 7 листопада встановив курс євро на рівні 31,94 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подорожчала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 9 копійок до 31,94 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 листопада встановлено на такому рівні:

3194,7934 гривні за 100 євро (+9,4523 грн).

При цьому курс євро на 6 листопада становить 3185,3411 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,18 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,10 - 32,05 (30,20 - 32,10 - 5 листопада), продажу 31,99 - 33,18 (32,05 - 33,13 - 5 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,72 (31,82 - 5 листопада), продажу - 32,18 (32,28 - 5 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 2 копійки до 31,91 грн/євро.. Курс покупки становить 31,89 грн/євро.