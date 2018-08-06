НБУ на 7 августа ослабил курс гривны до 27,13 грн/доллар

Доллар подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 августа, ослабил курс гривны до 27,13 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2713,1725 гривны за 100 долларов (+3,9025).

Скриншот (bank.gov.uа)

Курс доллара на межбанке в продаже 6 августа 2018 года в 13:25 по сравнению с показателем закрытия последней сессии снизился на 1 копейку - 27,11 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек - до 31,29 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 августа 2018 года, 11:50 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек - до 27,44 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился на 10 копеек - до 27,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 августа курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,88 гривен за доллар.

Справочное значение курса доллара 6 августа 2018 года по состоянию на 12:00 повысилось до 27,13 гривен за доллар. Это на 5 копеек выше справочного курса, установленного 3 августа (27,0883 гривен за доллар).

НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше - в 16:00. А в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.