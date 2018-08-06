НБУ на 7 серпня послабив курс гривні до 27,13 грн/долар

Долар подорожчав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 6 серпня, послабив курс гривні до 27,13 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на такому рівні:

2713,1725 гривні за 100 доларів (+3,9025).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку в продажу 6 серпня 2018 року о 13:25 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 1 копійку - 27,11 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок - до 31,29 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 серпня 2018 року, 11:50 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 15 копійок - до 27,44 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 серпня курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,88 гривень за долар.

Довідкове значення курсу долара 6 серпня 2018 року станом на 12:00 підвищилося до 27,13 гривень за долар. Це на 5 копійок вище довідкового курсу, встановленого 3 серпня (27,0883 гривень за долар).

НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на дві години раніше - о 16:00. А о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.