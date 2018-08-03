НБУ на 6 серпня послабив курс гривні до 27,09 грн/долар

Долар подорожчав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,09 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на такому рівні:

2709,2701 гривні за 100 доларів (+8,0834).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку у продажу 3 серпня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 9 копійок до - 27,13 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 31,40 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 14 копійок - до 27,29 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,00 гривень за долар.

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара станом на 12:00 підвищилося до 27,08 гривень за долар.

НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.