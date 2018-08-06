Довідковий курс долара ще трохи підвищився

Нацбанк підвищив довідковий курс долара ще на 5 копійок

Довідкове значення курсу долара станом на 12:00 підвищилося до 27,13 гривень за долар. Відповідні дані розміщено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1382 гривень за долар. Це на 5 копійок вище довідкового курсу, встановленого 3 серпня (27,0883 гривень за долар).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах України 6 серпня 2018 року курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 15 копійок - до 27,44 гривень за долар. У той же час середній курс продажу євро виріс до 31,88 гривень за євро, російського рубля - 4,346 гривень за 10 рублів.

Крім того, на відкритті міжбанківського ринку вранці 6 серпня курс долара в продажу склав 27,16 гривень за долар.

Відзначимо, минулого тижня набули чинності зміни до розрахунку офіційного курсу гривні до долара. На головній сторінці сайту НБУ у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого оновлюється щодня до 12:30.