Курс долара на міжбанку трохи знизився

Євро подешевшав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 серпня 2018 року о 13:25 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 1 копійку - 27,11 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок - до 31,29 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 27,1300 - 27,1600 грн/долар, євро 31,3541 - 31,3888 грн/євро, російський рубль 0,4268 - 0,4275 грн/рубль.

Станом на 13:25 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0800 27,1100

EUR/UAH 31,2638 31,2957

RUB/UAH 0,4253 0,4262

Нагадаємо, 3 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000-27,1250, євро 31,3709-31,3944 грн/євро, російський рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Національний банк України на 6 серпня 2018 послабив курс гривні до 27,09 гривень за долар. Офіційний курс встановлено на такому рівні:

2709,2701 гривні за 100 доларів (+8,0834);

3139,5022 гривні за 100 євро (+1,5336).