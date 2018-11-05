НБУ встановив на 6 листопада курс євро на рівні 31,85 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 26 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 26 копійок до 31,85 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 листопада, встановлений на такому рівні:

3185,3411 гривні за 100 євро (-26,5833 грн).

При цьому курс євро на 5 листопада становить 3211,9244 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 32,28 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,20 - 32,10 (30,40 - 32,15 - 2 листопада), продажу 32,05 - 33,13 (32,10 - 33,23 - 2 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,82 (31,89 - 2 листопада), продажу - 32,28 (32,32 - 2 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 17 копійок до 31,93 грн/євро. Курс покупки становить 31,91 грн/євро.