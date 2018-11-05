Доллар и евро подешевели на наличном рынке

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,16 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 4 копейки до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,28 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,25 - 28,13 (27,30 - 28,15 - 2 ноября), продажи 28,06 - 29,00 (28,13 - 29,00 - 2 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,96 (28,00 - 2 ноября), продажи - 28,16 (28,19 - 2 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,10 (30,40 - 32,15 - 2 ноября), продажи 32,05 - 33,13 (32,10 - 33,23 - 2 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,82 (31,89 - 2 ноября), продажи - 32,28 (32,32 - 2 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,22 (2,60 - 4,24 - 2 ноября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 2 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90 (3,90 - 2 ноября), продажи 4,31 (4,31 - 2 ноября) грн за 10 рублей.