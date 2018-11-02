НБУ на 5 ноября установил курс евро на уровне 32,11 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 3 копейки до 32,11 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 ноября установлен на таком уровне:

3211,9244 гривны за 100 евро (+3,8991 грн).

При этом курс евро на 31 октября составляет 3208,0253 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,32 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,15 (30,20 - 32,10 - 1 ноября), продажи 32,10 - 33,23 (32,00 - 32,88 - 1 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,89 (37,78 - 1 ноября), продажи - 32,32 (32,25 - 1 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 2 копейки до 32,10 грн/евро. Курс покупки составляет 32,06 грн/евро.